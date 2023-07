SV Wehen Wiesbaden bindet Keeper Arthur Lyska

„Arthur ist ein sehr lernwilliger Spieler, der sich in seiner Zeit bei uns stets weiterentwickelt hat. Gemeinsam mit unserem Torwarttrainer Marjan Petkovic hat er hart an sich gearbeitet und sich dabei auch offen gezeigt für verschiedenste Trainingsmethoden, um das Beste aus sich herauszuholen“, lobt der Sportliche Leiter Paul Fernie den Keeper. Und ergänzt: „Mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison hatte Arthur einen großen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dementsprechend hat er sich diese Vertragsverlängerung auch absolut verdient.“