SVWW bitte um eine frühe Anreise

Derweil starten die Jugendteams des SVWW in die neue Hessenliga-Saison. Die U19 muss am Samstag (11 Uhr) bei der TSG Wieseck ran, die U17 am Sonntag (13 Uhr) beim 1. FC Erlensee. Zur Situation der eigenen Talente im SVWW-Kader sagte Cheftrainer Markus Kauczinski: „Nassim Elouarti war schon mit der U19 im Trainingslager und wird auch am Samstag dort zum Einsatz kommen, da er bei uns nicht im Kader stehen wird. Wir wollen, dass er bei der U19 eine Heimat hat, dort spielt und sich behauptet. Auch Ben Nink, ein weiterer Jugendspieler der regelmäßig bei uns mittrainiert, pendelt zwischen beiden Teams.“