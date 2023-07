SVWW: Erster Auftritt als Zweitligist mit 5:1 bei Biebrich

Es gäbe Interesse, aber kein konkretes Angebot, ließ der Sportliche Leiter des SVWW, Paul Fernie, anklingen. Dass Union Berlin der potenzielle neue Verein des Stürmers werden könnte – der Kicker hatte das in dieser Woche berichtet – wollte Fernie nicht bestätigen. „So lange keine Lösung gefunden wird, ist er bei uns.“ Genauso sieht das auch Markus Kauczinski: „Wir sind nicht zwangsläufig auf das Geld angewiesen. Dann bleibt er eben hier.“ Was auch bedeutet, dass Hollerbach, der in Biebrich mit gewohntem Einsatz zur Sache ging, aber im Abschluss auch bei einem Pfostentreffer glücklos blieb, in das anstehende Trainingslager in Südtirol mitfährt – sofern sich nicht noch ganz kurzfristig etwas in Sachen Wechsel tut.