SVWW-Fahrplan: Trainingslager in Tirol, Test gegen Fink-Team

Ehe der SVWW dann ins österreichische Fügen reist, wo vom 5. bis zum 12. Juli das Trainingslager in Tirol ansteht. Dort soll auch eins von insgesamt vier Testspielen in der Vorbereitung steigen, der Gegner ist noch nicht bekannt. Fixiert ist dagegen, dass es zur Saisoneröffnung in der Brita-Arena am 15. Juli (15.30 Uhr) gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden geht, der seit Kurzem von Thorsten Fink trainiert wird. Und dann ist die Vorbereitungszeit auch schon wieder rum – vom 28. bis 30. Juli geht es an Spieltag eins in der 2. Liga zur Sache, kurze Zeit später steht dann die 1. Runde im DFB-Pokal an (11. bis 14. August).