SVWW-Testspielgegner ist dänischer Vizemeister

Fügen. Auch wenn man noch nie was vom FC Nordsjaelland, dem Testspielgegner des SV Wehen Wiesbaden an diesem Samstag (11 Uhr) in Wörgl im Trainingslager in Tirol gehört haben sollte, der Club hat eine sehr bemerkenswerte Geschichte. In dem 20.000-Einwohner-Städtchen Farum 20 Kilometer weg von Kopenhagen steht ein Stadion für über 10.000 Menschen, das den Namen „Right to Dream Park“ trägt. Und manche Träume sind hier schon wahr geworden vom kleinen Amateurclub hin zum dänischen Erstligisten und gar Meister und Champions-League-Teilnehmer anno 2012. Auch in diesem Jahr blieb der Verein als Vizemeister nur knapp hinter dem FC Kopenhagen.