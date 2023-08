SVWW-Trainer Kauczinski strahlt Ruhe und Selbstvertrauen aus

Voller Fokus auf die Partie bei Hertha BSC: SVWW-Trainer Markus Kauczinski hat zum Auftakt genügend Dinge gesehen, an denen er mit seinem Team vor dem Spiel im Olympiastadion arbeiten will.

Am Freitag tritt der SV Wehen Wiesbaden bei Hertha BSC an. „Ich höre in Gesprächen mit den Jungs heraus, dass da eine große Vorfreude ist“, sagte SVWW-Trainer Markus Kauczinski.