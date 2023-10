SVWW trotzt dem HSV ein Remis ab

Wiesbaden. Es war ein großer Kampf, der sich vor allem in der Defensive abspielte. Am Ende trotzte der Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden dem großen Favoriten Hamburger SV beim 1:1 (0:0) einen Zähler ab. Nach der eigenen Führung kurz vor Schluss schnupperte der Aufsteiger sogar am Sieg, doch der HSV konnte noch einmal antworten. Und vergab in der Nachspielzeit die große Chance zum späten Sieg.