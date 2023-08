T-Frage und K-Frage dominieren: FCK erwartet Nürnberg

Zwischen den Pfosten hat sich beim FCK zuletzt ein unverhofftes Luxusproblem entwickelt. Nach der Roten Karte gegen Andreas Luthe zeigte Julian Krahl starke Leistungen. Nun wäre Luthe zurück, ob er aber auch ins Tor zurückkehrt ist offen. „Wir gehen da nochmal in Klausur“, ließ sich Trainer Dirk Schuster nicht in die Karten schauen. Luthe hatte in der vergangenen Saison den einen oder anderen Punkt festgehalten, aber vermehrt auch Unsicherheiten gezeigt. Für ihn sprechen allerdings die große Erfahrung und Führungsqualitäten, die er mitbringt. Krahl, der in Paderborn und gegen Elversberg ein Sieggarant war, überzeugte durch Unbekümmertheit.