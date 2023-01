Tiefschlag für Lilien kurz vor dem Schlusspfiff

Es ging hin und her, große Verschnaufpausen gab es nicht. Heidenheims Christian Kühlwetter traf aus kurzer Distanz das Außennetz (38.), und dann gab es erneut Elfmeter. Diesmal hatte Matthias Bader Kühlwetter gefoult, diesmal trat Tobias Mohr an. Und diesmal zappelte der Ball rechts unten im Netz – 1:0 (40.). Heidenheim hätte gar mit einem 2:0 in die Kabine gehen müssen, doch Kleindienst vergab in der Nachspielzeit eine Hundertprozentige. Dann hieß es erst mal Durchschnaufen.