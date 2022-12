Tobias Kempe und Klaus Gjasula bleiben länger bei den Lilien

Der 33 Jahre alte Kempe war im Juli 2014 von Dynamo Dresden zum SV 98 gekommen, nur in der Spielzeit 2016/17 war er mal weg gewesen – doch das Jahr beim 1. FC Nürnberg hatte ihm deutlich gemacht, dass er sich in Darmstadt deutlich wohler fühlt. In 234 Pflichtspielen traf er 53 Mal für die Lilien, hinzu kommen 58 Assists. Traumwerte sind das, die mit dazu beigetragen haben, dass der gebürtige Weseler einer der beliebtesten Lilien-Kicker ist. Und er ist enorm wandelbar, hat außer Verteidiger und Torwart auf jeder Position gespielt in seiner Lilien-Zeit. Aktuell ist er im defensiven Mittelfeld beheimatet, was ihm sichtlich Spaß macht. „Es ist toll, das Spiel vor sich zu haben“, hatte er vor Kurzem erst im ECHO-Interview gesagt. Mehr Verantwortung bringt das mit sich, diese nimmt er gerne auf sich. In dem Wissen, dass in seinem Alter auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem eigenen Körper dazugehört. Und das ist etwas, was Kempe ganz besonders auszeichnet.