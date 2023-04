Lieberknecht vor Lilien-Partie gegen KSC in Heimspiel-Laune

„Ich habe das Gefühl, dass nur in Hamburg gespielt wird an diesem Tag“, sagt Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht im Scherz. Denn in Darmstadt blicken sie natürlich alle auf den SV 98. Noch sind sechs Spiele zu absolvieren, und die Frage wird sein, ob die Lilien ihren Vorsprung auf Platz drei (HSV, fünf Punkte weniger) über die Ziellinie bringen. „Wir sehen nur unser eigenes Spiel, das wird Herausforderung genug“, sagt Lieberknecht, der daran erinnerte, dass der KSC gegen den HSV gewonnen hat zuletzt. Was dessen Trainer Tim Walter übrigens derart wurmte, dass er auf die Spötter mit den Worten „Die wissen nicht, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga spielen“ reagierte. Was indes nur für neuen Spott gesorgt hatte.