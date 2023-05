Torsten Lieberknecht: „Kinder werden sagen: Ich war dabei!“

Ich bin erst mal in die Kabine, weil ich wusste, was sich draußen entlädt. Ich habe den einen oder anderen Aufstieg mitgemacht und wusste, was passieren wird. Deshalb habe ich mich dem ganzen bewusst entzogen und das Feld anderen überlassen. Ich habe dann einen kurzen Moment alleine dort gestanden, kurz mit Magdeburgs Otmar Schork gesprochen und war in der Kabine, ehe ich wieder rausgegangen bin.

Was ging Ihnen in diesen Momenten durch den Kopf?

Für die Mannschaft ging es danach nach Mallorca. Sie sind hiergeblieben. Nach fünf Tagen Party haben Sie das Team wiedergesehen und ein paar Worte an es gerichtet. Was haben Sie gesagt?

Seit Freitag hat sich im Umfeld und natürlich auch bei der Mannschaft alles in Lust auf Feiern entladen. Das hat man in der ganzen Stadt gemerkt. Mir war wichtig, ihnen noch einmal aufzuzeigen, was sie in dieser Saison geleistet haben, was sie erreicht haben. Und vor allem, wie wir das erreicht haben. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass das Team sich über die ganze Runde hinweg als Team gezeigt hat.