Transfer fix: Hollerbach wechselt vom SVWW zu Union Berlin

Sportlich muss der SVWW den Abgang vor dem Saisonauftakt am Samstag (13 Uhr) in der heimischen Arena gegen den 1. FC Magdeburg freilich erst einmal verkraften. Hollerbach war 2020 aus der Jugend des VfB Stuttgart zu den Hessen gewechselt, steigerte sich von Saison zu Saison und packte dann in der Vorsaison den endgültigen Durchbruch. Insgesamt bringt er es bei den Hessen auf 104 Pflichtspiele, in denen ihm 24 Tore und 15 Vorlagen gegangen. In der Aufstiegssaison waren es in 41 Pflichtspielen 19 Tore und fünf Vorlagen. Darunter auch drei Treffer in den zwei Relegationsspielen gegen Arminia Bielefeld. „Mit dem Wechsel zu Union geht für mich der Traum von der Bundesliga in Erfüllung. Das war immer mein Ziel und jetzt will ich alles dafür geben, dass ich meine Entwicklung erfolgreich fortsetzen und mich in den Dienst der Mannschaft stellen kann”, wird Hollerbach in einer Mitteilung der Berliner zitiert.