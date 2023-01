Umbau am Böllenfalltor: Es dauert noch ein bisschen länger

DARMSTADT. Die Umbauarbeiten an der Haupttribüne im Merck-Stadion am Böllenfalltor laufen auch im Winter weiterhin auf Hochtouren. Nachdem die ersten Außenplätze bereits im Oktober in Betrieb gehen konnten und die kompletten Zuschauerplätze (außer Logen und Rollstuhlplätze) seit dem Freundschaftsspiel am 17. Dezember gegen den Schweizer Erstligisten BSC Young Boys nutzbar sind, dauern die Arbeiten in den Innenbereichen der Haupttribüne indes noch ein bisschen länger an. Mittlerweile steht fest, dass die ersten Innenbereiche noch nicht wie geplant zum Rückrunden-Auftakt am 28. Januar gegen Jahn Regensburg in Betrieb gehen können. Mit Blick auf die noch auszuführenden Restarbeiten soll die Inbetriebnahme der VIP-Lounge und der Sportbereiche erst im März erfolgen. Das teilte der Verein, der sich aktuell im Trainingslager im spanischen El Saler befindet, am Freitag mit.