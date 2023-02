Kempe und Müller fehlen den Lilien vorerst verletzt

Sowohl Müller als auch Kempe zählten in den vergangenen Wochen zum Stammpersonal beim Zweitliga-Spitzenreiter. Während es der Mittelfeldmann auf bisher 21 Einsätze brachte, er also in jedem Spiel dabei war, tat sich Müller (18 Liga-Spiele) zuletzt als souveräner Abwehrchef hervor.