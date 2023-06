Verstärkung für die Zentrale: FCK holt Tobias Raschl

Kaiserslautern. Es deutete sich bereits an, dass noch in dieser Woche der nächste Neuzugang in der Pfalz aufschlagen könnte. Am Montag bestätigte der 1. FC Kaiserslautern dann die Verpflichtung von Tobias Raschl, der zuletzt bei Liga-Kontrahent Greuther Fürth aktiv war.