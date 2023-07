Verstärkung für vorne: FCK holt Tachie

Tachie kennt die Liga, spielte im vergangenen Jahr in 17 Partien für den SCP, dabei allerdings nur einmal von Beginn an. Zuvor durchlief er die Jugendabteilung des VfL Wolfsburg, spielte dann für die Zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und hatte erheblichen Anteil an deren Regionalligameisterschaft 2021. Im vergangenen Jahr ging er dann den Schritt in die Zweite Bundesliga, konnte sich in Paderborn aber nicht durchsetzen.