Verstärkung für zentrales Mittelfeld: Andreas Müller kommt

Darmstadt. Verstärkung für den SV Darmstadt 98 für das zentrale Mittelfeld: Andreas Müller schließt sich den Lilien an. Der 22-Jährige kommt vom 1. FC Magdeburg und erhält einen Vertrag bis 2026. Ausgebildet wurde Müller in der Jugend der TSG Hoffenheim und des FC Astoria Walldorf, seit 2020 war er beim 1. FC Magdeburg. Dort absolvierte er 95 Pflichtspiele (neun Tore). Im Februar verletzte er sich, was weitere Einsätze verhinderte. „Mir imponiert der Weg, den die Lilien gegangen sind. Sie haben es Schritt für Schritt geschafft, sich im oberen Bereich der Zweiten Liga zu etablieren. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und werde alles dafür geben, dass der Verein seine Ziele in der Bundesliga erreicht“, sagte Müller. Auch Lieberknecht ist voll des Lobes: „Er passt mit seiner Art gut in unsere Spielidee und in unseren Kader. Und er hat uns vermittelt, dass Darmstadt ein guter nächster Schritt für seine Weiterentwicklung ist.“