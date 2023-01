Vier Geburtstage an einem einzigen Tag im Lilien-Trainingslager

Und am Freitag geht es direkt weiter: Dann macht Torwart Marcel Schuhen es Zimmermann nach und lässt seine Zwanzigerjahre hinter sich. "Natürlich wäre ich an meinem Geburtstag gern bei meiner Frau und meinem Sohn gewesen", sagte er im vereinseigenen Interview. "Trotzdem freue ich mich, an diesem Tag bei meiner zweiten Familie zu sein." Das sei eben der SV Darmstadt 98, was bei einem wie Schuhen völlig glaubhaft klingt. Und der weiß, dass manche Umstände nun mal sind, wie sie sind: "Der Zeitpunkt meines Geburtstags am 13. Januar hat schon den einen oder anderen Geburtstag im Wintertrainingslager mit sich gebracht, das kann ich nun mal nicht ändern."