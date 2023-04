Vorfreude auf das Saison-Highlight: FCK erwartet HSV

Sportlich will man den Hamburgern ebenfalls alles entgegenwerfen, was verfügbar ist. Problematisch ist dabei jedoch erneut die Besetzung der Außenbahnen. Schon beim 0:1 zuletzt in Braunschweig fehlten mit Aaron Opoku und Kenny Prince Redondo zwei wichtige, schnelle Flügel. Hinter beiden Spielern steht erneut ein Fragezeichen, zumindest was die Startelf angeht. Außerdem fehlt mit Nicolai Rapp (Faserriss) ein wichtiger Defensivmann. Schuster wird also ein wenig umstellen müssen. Zudem haben unter der Woche nicht alle Spieler durchgehend trainieren können. Namen nannte Schuster nicht, betonte aber, nur Spieler aufzustellen, die „bei 100 Prozent sind”.