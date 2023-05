„Wahnsinn“: Das sagen die Lilien-Kicker zur Aufstiegsparty

Mit Blick auf die kommende Saison in der Bundesliga, zog Fritsch folgende Prognose: „Ich glaube da kann man nichts einzelnes rauspicken. Als Darmstadt 98 dürfte jedes Spiel in der Bundesliga ein Highlight werden. Da gibt es natürlich die besonderen Spiele, das dürfte so Dortmund und Bayern sein. Aber Ich glaube, das ist für uns eigentlich Unsinn, einzelne Spiele rauszusuchen. Wir werden uns da mit allem, was wir haben, vorbereiten und dann auch in der Liga mit allem, was wir haben, kratzen, beißen und kämpfen. Und versuchen, da nicht als Touristen durch die Liga zu marschieren oder zu wandern, sondern als ernsthafte Gegner, aber es wird natürlich für uns sehr, sehr schwer – das wissen wir.“