Wahnsinn in Düsseldorf: FCK verliert nach 3:0-Führung

Und es kamen die ersten Versuche, vermehrt über den eingewechselten Opoku, der nun die linke Seite beackerte. Richtig gefährlich wurde es für die Düsseldorfer zunächst aber nicht. Stattdessen hatte die Fortuna die Vorentscheidung auf dem Fuß. Wieder wurde der Angreifer, diesmal Engelhardt vorm Strafraum nicht attackiert, diesmal landete der Schuss allerdings am Außenpfosten (75.). Der FCK, nun mit Lex-Tyger Lobinger und Philipp Klement als weitere Offensivoptionen, gab sich aber keineswegs auf und rannte immer wieder an. Es fehlten jedoch zündende Idee und die nötige Durchschlagskraft. Kopfbälle von Lobinger (85.) und Boyd (87.) blieben die einzige Torchance, die erste Niederlage seit dem zweiten Spieltag noch abzuwenden. So blieb es bei einem letztlich unglücklichen, aber verdienten 3:4. Der FCK verpasst es damit, den Relegationsplatz zu halten, hat aber schon kommende Woche gegen den Hamburger SV (Samstag, 20.30 Uhr) das nächste Topspiel an der Tabellenspitze vor der Brust.