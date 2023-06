Walter soll Trainer des Hamburger SV bleiben

Das Hinspiel in Stuttgart hatte der HSV am vergangenen Donnerstag mit 0:3 verloren. Nach den beiden Niederlagen muss der Club in seine sechste Saison in der 2. Liga gehen. „Wir fallen hin, wir bleiben aber nicht liegen, sondern stehen wieder auf“, sagte Walter. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich komme mit Jonas wirklich gut zurecht, und wir haben hier etwas aufgebaut.“ Er fühle sich „glücklich und angekommen“.