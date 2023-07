Was die bisherigen neun SVWW-Abgänge machen

Fügen. Neun Spieler haben den Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden in diesem Sommer verlassen (müssen). Denn der Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus ist für die meisten ein Segen, für die anderen eher nicht. Dass ein gewisser Sebastian Mrowca mal nicht mehr beim SVWW gebraucht wird, war so nicht vorstellbar. Doch der ehemalige Kapitän, der seit 2014 bei den Hessen unter Vertrag gestanden hatte, hat mittlerweile einen neuen Verein in der 3. Liga, heuerte der Deutsch-Pole doch bei Aufsteiger Preußen Münster an.