Weder David noch Goliath: FCK erwartet erstmals Elversberg

Kaiserslautern. Es ist eine echte Premiere, die am Freitagabend (18.30 Uhr) ansteht. Kein Wunder also, dass sich mindestens 41.000 Zuschauer das Saar-Pfalz-Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SV Elversberg im Fritz-Walter-Stadion ansehen wollen. Erstmalig treffen die beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel aufeinander. Auf dem Papier scheinen die Roten Teufel also haushoher Favorit zu sein. Kein Wunder also, dass FCK-Trainer Dirk Schuster im Vorfeld besonders bemüht scheint, die Stärken des Aufsteigers aus dem Saarland hervorzuheben. „Mit Demut und Respekt“, will man das Spiel angehen. Zudem sei dem Trainerteam bewusst, wie stark die SVE in die Zweite Liga gestartet ist – auch ohne Sieg. Einer Dreier feierten aber schließlich auch die Pfälzer noch nicht.