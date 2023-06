Wehen Wiesbaden verpflichtet Abwehrhüne Aleksandar Vukotic

Vukotic - an dem gerüchteweise auch Zweitligakonkurrent Greuther Fürth Interesse gehabt haben soll - ist 27 Jahre alt und blickt in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem auf 82 Spiele in der ersten sowie 33 Einsätze in der zweiten belgischen Liga zurück. In der ersten bosnischen Liga stehen 57 Partien für den ehemaligen serbischen Juniorennationalspieler zu Buche. „Der SVWW ist ein familiärer Verein, den ich vor allem in den vergangenen Wochen rund um den Aufstiegskampf verfolgt habe”, sagt Vukotic. „Ich danke den Verantwortlichen sehr, dass sie mir diesen Schritt ermöglicht haben. Ich bin sehr glücklich, jetzt beim SVWW zu sein und werde alles dafür geben, damit wir unsere Ziele erreichen.”