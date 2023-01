FCK holt Stürmer aus Frankreich

Kaiserslautern. Am letzten Tag des Winter-Transferfensters tat sich dann also doch noch etwas am Betzenberg. Mit Nicolas de Préville verpflichtet der Tabellenvierte der Zweiten Fußball-Bundesliga doch noch den gesuchten Stürmer, der als Alternative zu Terrence Boyd und Lex-Tyger Lobinger für mehr Breite in der Offensive sorgen soll. Der 32-Jährige war zuletzt seit Sommer aber ohne Verein, könnte also eine Weile brauchen, um sich wieder auf seinem gewohnten Leistungsniveau zu bewegen. Schafft er das aber, dürfte der Franzose eine echte Verstärkung im FCK-Kader darstellen.