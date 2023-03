Welche verletzten Spieler fehlen den Lilien gegen den FCK?

„Wir haben Verletzte, wer das ist, wird man morgen sehen“, sagte Lieberknecht, der erstmals in seiner Zeit beim SV98 keine Namen nennen wollte – selbst auf mehrfache Nachfrage nicht. Patric Pfeiffer (hat in der Reha einen Rückschlag in Form eines kleinen Muskelfaserrisses erlitten) und Tobias Kempe fehlen auf jeden Fall, das war nichts Neues. Doch wer noch? Kopfschütteln. Zumindest eines stellte der 49-Jährige klar: Dass nach dem Spiel zwei Wochen Länderspielpause sind, werde das Problem nicht lösen. Da klang durch: Egal wie viele und wen genau es getroffen hat, es muss etwas Gravierendes sein. „Das ist ausgeschlossen“, sagte Lieberknecht auf die Frage, ob es in zwei Wochen beim Auswärtsspiel in Nürnberg wieder anders sein wird.