Wie der SV Wehen Wiesbaden die Liga auf den Kopf stellt

Amar Catic (vorn) mit einem Tänzchen nach dem Sieg in Düsseldorf

Amar Catic (vorn) mit einem Tänzchen nach dem Sieg in Düsseldorf

Der Trainer sieht die erste Halbzeit beim 3:1 in Düsseldorf als das „Beste bisher“ an. Der erblondete Thijmen Goppel hatte die Serie von drei Siegen in Serie zuvor angekündigt.