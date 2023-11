Wieder Heimspiel am Betze – Wieder Feiertag für den FCK?

Kaiserslautern. Und schon wieder zieht es die Massen auf den Betzenberg. Mit der Partie gegen Greuther Fürth steht am Samstag (13 Uhr) das dritte Heimspiel binnen sieben Tagen auf dem Programm. Der Unterschied: Diesmal wird das Fritz-Walter-Stadion nicht ausverkauft sein. Etwas mehr als 38.000 Karten hatte der 1. FC Kaiserslautern am Freitag bereits abgesetzt, will aber mit ein paar Vergünstigungsaktionen noch weitere Zuschauer anlocken. So oder so – innerhalb einer Woche werden knapp 140.000 Zuschauer im Stadion gewesen sein. Ein starkes Statement.