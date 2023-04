Wildes Finish im Spitzenspiel: FCK erkämpft sich 2:2

Der eingewechselte Philipp Hercher meldete den FCK dann mit einem Schuss ans Außennetz wieder im Spiel an (72.). Die Gäste konnten aber mit der Führung im Rücker weiter die Räume eng machen und nun auf Kontergelegenheiten lauern, was es dem FCK nicht unbedingt einfacher machte, selbst zu Torchancen zu kommen. Und dann kam eben entscheidend hinzu, dass Heidenheim selbst unfassbar effizient spielte. Als die FCK-Abwehr den Gästen einmal den Raum bot, um sich in Position zu bringen, war es schließlich ausgerechnet der Ex-Lautrer Florian Pick, der aus der Distanz über Torwart Andreas Luthe hinweg zum 2:0 vollendete (75.). Damit war die Vorentscheidung gefallen und auch der Großteil 41.543 Zuschauer verstummte. Schuster versuchte es nochmal mit frischen Kräften, wechselte dreifach aus. Und tatsächlich gab es zunächst ein leichtes Aufbäumen. Der Versuch des eingewechselten Hendrick Zuck landete aber in den Armen des Torwarts (80.). Nach einer Flanke von Opoku verpasste der ebenfalls eingewechselte Lex-Tyger Lobinger am langen Pfosten knapp (81.). Viel mehr kam dann aber auch von den frischen Kräften zunächst nicht.