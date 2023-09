Wildes Spiel, tolle Tore: FCK schlägt auch Nürnberg

DIe Partie beruhigte sich, der FCK versuchte die Kugel in der gegnerischen Hälfte zu halten. Und dann schlug sich der FCN sogar selbst. Keeper Mathenia räumte Boyd vor dem Strafraum, sah zurecht die Rote Karte (88.). Und weil die Gäste nicht mehr auswechseln durften, musste mit Tim Handwerker auch noch ein Feldspieler ins Tor. Der fällige Freistoß landete jedoch in der Mauer und es blieb am Ende auch beim 3:1 für den FCK, der damit zum dritten Mal in Serie gewonnen und sich in der oberen Tabellenhälfte der Zweiten Liga vorerst festgesetzt hat. Nach der Länderspielpause geht es dann am 16. September mit einem besonderen Spiel weiter – es wartet das Derby beim Karlsruher SC.