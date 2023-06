Zieht es Benedict Hollerbach vom SVWW zu Union Berlin?

Wiesbaden. Wo spielt Benedict Hollerbach in der kommenden Saison Fußball? Um diese Frage ranken sich seit geraumer Zeit Gerüchte. Fakt ist, dass der 22-Jährige beim Trainingsauftakt der Hessen dabei war und Stand jetzt Spieler des SVWW ist, wie Coach Markus Kauczinski am Rande des Trainingsauftakts zu Wochenbeginn noch einmal betont hatte. Der „Kicker“ will nun erfahren haben, dass es Hollerbach zu Union Berlin zieht, die Berliner hatten sich in der vergangenen Saison als Tabellenvierter für die Champions League qualifiziert. Lange galt der 1. FC Köln als Favorit für einen Transfer des Offensivspielers, ehe dann auch Erstligaaufsteiger 1. FC Heidenheim in den Poker eingestiegen war.