Zunächst bis Sommer: Ciftci verlässt FCK in Richtung Türkei

Kaiserslautern. So richtig war nicht damit zu rechnen, aber letztlich überraschte die Nachricht am Freitag doch nicht zu sehr. Hikmet Ciftci verlässt den 1. FC Kaiserslautern zumindest vorübergehend und wechselt leihweise bis Saisonende zum türkischen Zweitligisten Göztepe. Der 24-Jährige reagiert damit auch auf die bislang überschaubaren Einsatzzeiten beim FCK seit dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga vergangenen Sommer. In der Hinrunde kam er zwar zu 13 Einsätzen, bekam dabei aber meist nur wenige Minuten nach seiner Einwechselung. Einzig beim 2:1-Sieg in Düsseldorf vor der Winterpause stand Ciftci in der Startelf, wurde da aber bereits zur Pause wieder ausgewechselt. Mit der Verpflichtung von Nicolai Rapp, der in der Rückrunde das FCK-Mittelfeld verstärken soll, wurde Ciftcis Perspektive nicht zwingend besser.