Zwei Lilien-Spieler: Eine Karriere auch als Komödianten?

EL SALER. Es gibt in jedem Trainingslager Bereiche, in die "Fremde" nicht eindringen dürfen. Das ist im Hotel des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 im spanischen El Saler nicht anders. Und so muss der neugierige Fan damit vorliebnehmen, die Eindrücke, wie es dort aussieht, von anderen geschildert zu bekommen.