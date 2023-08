Zweite Hertha-Niederlage - Paderborn mit Remis

Die auf fünf Positionen veränderten Paderborner hatten von Beginn an mehr Spielanteile, konnten ihren Ballbesitz aber zunächst nicht in klare Torgelegenheiten umwandeln. Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Fahrt auf. Paderborns Heuer nutzte die erste Torchance nach einer Ecke und traf dank der ersten Torvorlage von Ex-Nationalspieler Max Kruse zum 1:0. Osnabrück, das mit Henry Rorig und Kwasi Okyere Wriedt für Lars Kehl und den gesperrten Bashkim Ajdini begann, bewies allerdings Moral und erkämpfte sich durch Kleinhansl den verdienten ersten Saisonpunkt.