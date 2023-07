Zweitklassiger Klassiker: HSV und Schalke eröffnen 2. Liga

Den HSV und Schalke verbindet vor dieser Saison einiges - nicht nur die große Tradition oder viele Titel. Beide Vereine mussten in der vergangenen Saison mit dem Nicht-Aufstieg (HSV) und dem Abstieg (Schalke) große Enttäuschungen hinnehmen. Beide schafften binnen kurzer Zeit einen Stimmungs-Turnaround intern wie unter ihren Fans. Beide setzen sowohl auf ihren Trainer-Posten als auch in ihren Kader vor allem auf Kontinuität - und beide kennen nur ein Ziel: den Aufstieg. In keinem anderen Zweitliga-Verein wird dies so deutlich formuliert wie beim Hamburger SV und Schalke 04.