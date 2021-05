29. Mai 2011: Hadamar steigt in die Hessenliga auf

Für immer in den Geschichtsbüchern des Vereins: Die Meistermannschaft der Spvgg. Hadamar in der Saison 2010/2011. Foto: Spvgg. Hadamar

HADAMAR - Am 29. Mai 2021 jährt sich zum zehnten Mal der Tag des Aufstiegs der Spvgg Hadamar, dem Vorgängerverein des heutigen SV Rot Weiß Hadamar, in die Fußball-Hessenliga.

Mit einem 1:0-Heimsieg im letzten Spiel der Saison 2010/11 gegen den damaligen Rivalen in der Verbandsliga Mitte, den VfB Gießen (heute FC Gießen), war es ein Saisonfinale, wie es kein Drehbuch hätte besser schreiben können. Vor der für Hadamarer Verhältnisse imposanten Kulisse von rund 1500 Besuchern bedeutete der Kopfballtreffer von Kapitän Julien Horner in der 38. Spielminute den Schlüssel zum perfekten Saisonfinale, in das die Fürstenstädter mit einem Drei-Punkte-Vorsprung gegangen waren. Ein Remis hätte schon zum erstmaligen Aufstieg in der 89-jährigen Vereinsgeschichte der Spvgg in Hessens höchste Amateur-Fußballliga gereicht. Mit dem Sechs-Punkte-Vorsprung am Ende geriet der Aufstieg daher umso souveräner. Um 17.50 Uhr war es geschafft: grenzenloser Jubel, Sekt-und Bierduschen, Freudentränen, Emotionen pur, so etwas hatte der Fußball in Hadamar lange nicht erlebt. "Ein großer Tag für Hadamar und für den Verein", meinte nach Spielschluss Hadamars Bürgermeister Michael Ruoff, der genau wie die Zuschauer aus dem Hadamarer Land mit der Elf des damaligen Erfolgstrainer Heiko Weidenfeller mitgefiebert hatten.

Seit dem achten der damals 34 Spieltage lag das Hadamarer Team an der Spitze der Verbandsliga Mitte. Im Ligaendspurt ging die Elf samt Trainer Weidenfeller durch ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem souveränen 5:1 Sieg am 1. Mai 2011 gegen den damaligen härtesten Rivalen, FV Biebrich 02 schien der Weg geebnet. Am vorletzten Spieltag lag die Mannschaft in der Auswärtspartie beim Türkischen SV Wiesbaden mit 0:2 in Rückstand und einer der damaligen Schlüsselspieler, Hüsni Tahiri, hatte sich die Rote Karte eingehandelt. In Unterzahl drehte die Elf in einem fulminanten Endspurt die Partie noch um und gewann schließlich mit 3:2 und konnte so etwas entspannter ins finale Spiel gegen Gießen gehen.

Mit 42 Punkten zu Hause und 34 Zählern in der Fremde war das Hadamarer Team die erfolgreichste Mannschaft sowohl der Vorrunde, als auch der Rückrunde in jener Meistersaison. Der Mai 2011 war der wohl lukrativste Monat, was auch das Interesse der Fans betraf. Gut 2700 Zuschauer besuchten damals die letzten drei Heimspiel der Runde.

Die Namen der "Aufstiegshelden: Florian Hammel, Jan Lohrum, Hasan Harmouch, Waldemar Baum, Manuel Groß, Yannik Körner, Julien Horner, Daniel Alves, Stefan Szymcak, Jung Hun Kim, Manuel Meuth, Jan Goller, Sebastian Trosch, Waldemar Kling. Weiter waren beteiligt: Hüsni Tahiri, Daniel Erbse, Yannik Blättel, Dominik Merz, Choi.

Der Aufstieg war der vorläufige Höhepunkt einer fünfjährigen Erfolgsgeschichte, die nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Limburg-Weilburg unter dem leider schon verstorbenen Trainer Willy Behr mit dem Wiederaufstieg im Sommer 2007 in die Gruppenliga Wiesbaden (damals Bezirksoberliga) seine Fortsetzung fand. Im zweiten Gruppenliga-Jahr übernahm Heiko Weidenfeller die Mannschaft als Spielertrainer. Der Aufstieg in die Verbandsliga Mitte war nach zwei Spielzeiten dann der nächste Meilenstein. Weidenfeller fungierte von da an nur noch als Trainer und wurde zum Erfolgscoach. Nach wiederum zwei Jahren in der Verbandsliga gelang am 29. Mai 2011 der große Coup mit der Meisterschaft dem Aufstieg in die Hessenliga.

Im selben Jahr wurde die Spvgg Hadamar nach zuvor zwei vergeblichen Anläufen in Endspielen auch Kreispokalsieger gegen der RSV Würges, der am Ende der Saison 2010/11 aus der Hessenliga absteigen musste.

Der Erfolg der letzten zehn Jahre ist ganz eng mit dem Namen Jochen Brötz verbunden, der als Hauptsponsor einen wesentlichen Anteil an diesen Ergebnissen hat. Wer hätte gedacht, dass die Zugehörigkeit in Hessens höchster Amateurfußball Liga mit der in Hadamar vorhandenen Infrastruktur nun schon zehn Jahre andauert und im Sommer 2021 in seine elfte Saison geht.

Ohne die vielen Sponsoren, Unterstützer, die zahlreichen Helfer vor, während und nach den Spielen, und schließlich den Zuschauern, wäre das aber alles gar nicht so lang möglich gewesen. Von daher gilt an dieser Stelle Allen ein herzliches Dankeschön. Die Verantwortlichen hoffen, dass man noch eine Weile Amateurfußball auf hohem Niveau in Hadamar und Umgebung anbieten kann.