A-Liga: Hendrik Hohly hält Weste weiß

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-A-Liga hat die FSG Dauborn/Neesbach ihre weiße Weste durch einen 2:1-Sieg am siebten Spieltag auch gegen die SG Weilmünster/Laubuseschbach verteidigt. Im Oberlahnduell unterlag die SG Villmar/Arfurt/Aumenau zu Hause gegen die FSG Wirbelau/

Schupbach/Heckholzhausen mit 0:3. Im Kellerduell zwischen dem TuS Drommershausen und dem SV Erbach gab es keinen Sieger.

TuS Lindenholzhausen - SV Elz II 3:0 (1:0): Elz II hatte nur eine ernst zu nehmende Chance in der sechsten Minute durch Garcia Breuer, dessen Heber knapp das Tor von Sebastian Schmitt verfehlte. Ansonsten war der Keeper weitgehend beschäftigungslos. Danach übernahm die Heimelf zunehmend das Spiel, brauchte aber auf Grund der schwachen Chancenverwertung bis zur 26. Minute, ehe Niklas Simonis das 0:1 besorgte. Nach der Pause das gleiche Bild: Entweder die mangelnde Effizienz, der Pfosten oder der Torhüter verhinderten eine Ergebnisveränderung. In der 81. Minute dann die Erlösung: Nach einem Doppelpass kullerte der Ball von Elias Fachinger zum 2:0 in die Maschen. Keine zwei Minuten später versenkte erneut Simonis humorlos die Kugel im Elzer Tor. "Unsere Mannschaft bleibt nach dem verpatzten Saisonauftakt im Tritt. Elz II wird schauen müssen, wo es denn die nötigen Punkte in der Klasse zu holen gibt", meinte TuS-Berichterstatter Uli Jung.

Lindenholzhausen: Schmitt, Bleutge, J. Fachinger, L. Machoczek, Simonis, E. Fachinger, Giarratana, R. Jung, N. Rompel, T. Rompel, Veil (F. Machoczek, F. Jung, Sapok, Friedrich).

Elz II: Jakob, Kurz, Sommer, Bungi, Peters, Romanowski, Habteab Habtemariam, Balmert, Di Blasio, Garcia Breuer (Zimmer, Rump, Kol, Barbosa da Silva).

Schiedsrichter: Sascha Wagenbach (TuS Kubach) - Zuschauer: 60 - Tore: 1:0 Niklas Simonis (26.), 2:0 Elias Fachinger (81.), 3:0 Niklas Simonis (83.).

TuS Drommershausen - SV Erbach 4:4 (2:3): Das war kein Spiel für schwache Nerven, dafür vollgepackt mit Torchancen und Erbacher Unmut über zwei Entscheidungen von Bruno Misamer in der Schlussphase. Der Schiri gab dem TuS einen Elfmeter, der zum Endstand führte, den er nicht hätte geben müssen, während er dem SV in der Nachspielzeit einen Strafstoß verweigerte, den er hätte geben können. Gemessen an den Möglichkeiten, geht das Remis in Ordnung. Erbach, das sich in den Tagen vor der Kellerpartie von Trainer Frank Kummer getrennt hatte, hatte vor allem vor der Pause mehr Spielanteile und zeigte auch die gefälligere Spielanlage. Drommershausen operierte vor allem mit langen Bällen auf die Stürmer, die gleich drei Mal im Eins gegen Eins an Erbachs Keeper Thomas Ries scheiterte, und gestaltete die Begegnung nach dem Seitenwechsel auch ausgeglichen. Ries verhinderte kurz vor dem Abpfiff auch mit Reflex nach einem Kopfball von Matthias Schliffer aus kurzer Distanz das mögliche 5:4. Das wäre aber auch zu viel des Guten gewesen.

Drommershausen: Dienst, Fe. Hardt, Fr. Hardt, Kopp, Wech, Schliffer, Fürstenau, Alt, Haug, Löhr, A. Schmidt (C. Schmidt).

Erbach: Ries, Weber, Schmidt, Busch, Meurer, R. Litzinger, Nendersheuser, Kliem, Grzesista, S. Litzinger, Wuttich (Rummel, Hofmann, Back).

Schiedsrichter: Bruno Misamer (Breitscheid) - Zuschauer: 50 - Tore: 1:0 Laurenz Fürstenau (2.), 1:1 Jannick Wuttich (8.), 1:2 Simon Litzinger (16.), 2:2 Laurenz Fürstenau (28.), 2:3 Jannick Wuttich (44.), 3:3 Tobias Alt (55.), 3:4 Jannick Wuttich (73.), 4:4 Tobias Alt (86., Foulelfmeter).

SG Villmar/Arfurt/Aumenau - FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen 0:3 (0:1): Ein verdienter Sieg für Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen. Die Elf von Daut Retkoceri hatte mehr Spielanteile und auch ein klares Chancenplus, auch weil die Heimelf in der Offensive kaum stattfand. Ein Doppelschlag von Granit Retkoceri (37.) und Patrick Pfeiffer (43.) dokumentierte zur Pause die Kräfteverhältnisse. Daran änderte sich nach dem Seitenwechsel nicht viel, auch wenn die Hausherren den Anschluss zunächst nur knapp verpassten. Die Auswärtigen waren aber meist Herr der Lage und fuhren auch mit einer durchschnittlichen Leistung gegen enttäuschende Gastgeber drei Punkte ein. Den Endstand besorgte Patrick Pfeiffer in der Schlussminute. "Wir wollten unbedingt gewinnen und haben von Beginn an vorne gepresst. Gerade in der ersten Halbzeit hätten wir noch das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Insgesamt ein verdienter Sieg für uns", meinte FSG-Trainer Daut Retkoceri.

Villmar/Arfurt/Aumenau: Janz, Falk, Gehrig, Buchmann, Jaick, Dietrich, Dauksch, Müller, Laux, Zanner, Kremer (Schütz, Milimonka, Herr).

Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen: Propszt, Kratzheller, Unkelbach, S. Pfeiffer. M. Pfeiffer, P. Pfeiffer, L. Stoll, Zoric, F. Stoll, Retkoceri, Friedrich (Schmidt, Reitz, Gruber, Ax, Keul, Süer).

Schiedsrichter: keine Angaben - Zuschauer: 70 - Tore: 0:1 Granit Retkoceri (37.), 0:2 Patrick Pfeiffer (43.), 0:3 Patrick Pfeiffer (90.).

FSG Dauborn/Neesbach - SG Weilmünster/Laubuseschbach 2:1 (1:1): Weilmünster/Laubuseschbach begannen frech und hatte die ersten Chancen. Folgerichtig fiel auch das 0:1, als Marcel Schauer (29.) den zu weit vor dem Gehäuse stehenden Keeper Lutz Müller aus 40 Metern überwand. Doch nur eine Minute später schaltete auf der Gegenseite Johannes Helfenstein gedankenschnell und egalisierte. Die erste Chance in der zweiten Hälfte hatte wieder die Taunuself, doch Lutz Müller parierte stark gegen Jonas Metzler. Nach einer Stunde erhöhte Dauborn/Nessbach die Schlagzahl und verbuchte nun ein klares Chancenplus. In der 89. Minute war es dann so weit: Hendrik Hohly besorgte nach Vorarbeit von Daniel Helfenstein aus elf Metern den Siegtreffer. "Schiedsrichter Ehresmann war stets ein sicherer Leiter eines guten Spiels, das die FSG dank einer Leistungssteigerung spät, aber verdient gewann, da die Gäste in der Schlussphase das Tempo nicht mehr halten konnten", bilanzierte FSG-Pressewart Andreas Busche.

Dauborn/Neesbach: L. Müller, Strom, Wind, S. Helfenstein, Coester, Hohly, J. Strom, D. Helfenstein, Bozan, J. Helfenstein, Belz (Odisho, Frassmann, B. Müller, Hofmann).

Weilmünster/Laubuseschbach: Kubiak, Riegel, Hastall, Heil, Jung, Schmidt, J. Metzler, Schauer, Knörr, Dornheim, Hartmann (Klös, N. Metzler, Kramp, Kremer).

Schiedsrichter: Simeon Ehresmann (TuS Waldernbach) - Zuschauer: 210 - Tore: 0:1 Marcel Schauer (29.), 1:1 Johannes Helfenstein (30.), 2:1 Hendrik Hohly (89.).

FC Steinbach - SG Heringen/

Mensfelden 1:3 (0:0): In einer guten, temporeichen ersten Halbzeit hatte Steinbach durch Jörn Heep die besten Chancen zur Führung, ließen diese allerdings ungenutzt. Die zweite Hälfte begann mit einem Doppelschlag für die Kombinierten: Zuerst verwandelte Marco Esposito einen Eckball direkt zum 0:1 (51.), bevor Henry Brenda per Eigentor für Heringen/Mensfelden erhöhte (53.). Steinbach steckte nicht auf und kam durch Deyan Manchev zum verdienten 1:2 (61.). Den Schlusspunkt in einem spannenden, hochklassigen Spiel setzte Till Kremer mit dem Endstand (92.). "Ein Sonderlob verdiente sich Schiedsrichter Jung mit einer souveränen Leistung", konstatierte FC-Berichterstatter Christoph Weyer.

Steinbach: Duchscherer, Brenda, J. Heep, Wiede, Messerschmidt, Häuser, T. Heep, Yilmaz, Plotz, Lang (Silva Serafim, Braun, Reitz, Weyer).

Heringen/Mensfelden: Lendle, Dalef, Meister, Schäfer, Rischling, Doogs, Esposito, Schott, Kremer, Lorkowski, Gärtner (T. Schmidt, A. Schmidt, Lieber).

Schiedsrichter: Holger Jung (TuS Eisenbach) - Zuschauer: 60 - Tore: 0:1 Marco Esposito (51.), 0:2 Henry Brenda (53., Eigentor), 1:2 Deyan Manchev (61.), 1:3 Till Kremer (90.+2).