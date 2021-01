Alex Bloms Traumelf: Viele Weggefährten, einige Gegner

1994 stieg Alexander Blom mit der SG Kubach/Edelsberg in die damalige Bezirksoberliga Gießen/Marburg auf: (hinten, v.l.) Jens Witte, Michael Unterieser, Michael Sinick, Uli Michel, Udo Schulz, Andreas Ketter, Oliver Jakobi, Mathias Seelbach, Rolf Schliffer, Marco Ketter, Alexander Blom, Markus Ludwig, Bernhard Krämer, Jürgen Kiefer, Erhard Aßler, (vorne, v.l.) André Dietrich, Günter Sussek, Daniel Schwarzer, Karl-Heinz Abel, Markus Kühmichel, René Heumann, Walter Dannewitz, Dirk Schmidt und Mario Alhenn. Foto: SG Kubach/Edelsberg

Gleich mehrfach gewann Alexander Blom mit der SG Kubach/Edelsberg den Pokalwettbewerb im Altkreis Oberlahn, wie hier in der Saison 1993/1994. Pokalspielleiter Arno Kapp klatscht Beifall. Foto: Archiv

In der Saison 1990/1991, seinem zweiten Seniorenjahr, stand Alexander Blom im Kader des Landesligisten RSV Würges, der in dieser Spielzeit den Aufstieg in die Oberliga Hessen schaffte: (hinten, v.l.) Ali Cakici, Mike Hölzel, Achim Maurer, Dirk Krämer, Thomas März, Dirk Hünerbein, Jürgen Knopp, Andreas Färber, (Mitte, v.l.) Spielausschuss Dieter Pscherer †, Vorsitzender Karl Bermbach, Spielausschuss Franz Brückner †, Markus Bettenbühl, Jens Hasselbächer, Frank Ullrich, Alexander Blom, Lars Hünerbein, Trainer Edelbert Elze, Physiotherapeut Gunther Förderer, Physiotherapeut Reinhold Hassinger, (unten, v.l.) Spielausschuss Kurt Brückner †, Ingo Wassum, Heiko Altmann, Michael Steller, Sven Weniger, Elmar Rompel, Stefan Kopp, Bernd Eufinger. Foto: RSV Würges