Als Kapitän bei der EM

Ryan Giggs ist das fußballerische Vorbild von Christian Kopp. Foto: André Bethke

Limburg-WeilburgIm fünften Teil unserer Serie "Fußballer komplettieren Sätze" kommt Christian Kopp von Kreisoberligist SG Oberlahn zu Wort. Der 33-jährige Edelsberger erzählt unter anderem von seinem besten Spiel, einem kuriosen Ereignis, seinem Lieblingsmitspieler, einem gefürchteten Gegner und seinem Vorbild.

Mit dem Fußball begonnen habe ich schon, als "Kaiser Franz" noch Bundestrainer war.

Für den Fußball habe ich mich entschieden, weil alle meine Freunde Fußball gespielt haben.

Mein bestes Spiel, an das ich mich erinnern kann, war beim 10:3-Sieg gegen Zeilsheim in der Saison 2004/2005 mit der SG Kubach/Edelsberg in der Reserverunde der damaligen Bezirksoberliga Wiesbaden, bei dem ich fünf oder sechs Tore geschossen habe.

Meine größten sportlichen Erfolge sind die beiden Aufstiege mit der SG Kubach/Edelsberg in die Bezirksoberliga bzw. Gruppenliga, der Gewinn der Deutschen Meisterschaft der Finanzämter 2014 und die Teilnahme an der Europameisterschaft der Finanzämter 2015 als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

Das kurioseste Ereignis auf dem Fußballplatz war der Flutlichtausfall in der Edelsberger "Haselnuss-Arena" gegen Hadamar beim Stand von 0:7. Für einen weiteren Lacher sorgte unser ehemaliger Torwart Bernd Stöhr, dessen Handy während eines gegnerischen Eckballs klingelte. Da er Bereitschaftsdienst hatte, ging er an sein Handy, das im Tor lag, telefonierte und sah dafür die gelbe Karte.

Mein Lieblingsspieler ist Tobi Keller, da wir bereits seit der Jugendzeit zusammenspielen und viele gemeinsame Erfolge gefeiert haben.

Mein gefürchtetster Gegenspieler ist der Samstagabend vor dem Spiel.

Mein Vorbild ist fußballerisch Ryan Giggs, weil er ein genialer Linksaußen war.

Müsste ich meine Mannschaft beschreiben, würde ich sagen, dass wir eine tolle Truppe sind und wenn es darauf ankommt, auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten.

Die Leser dieser Zeitung sollten sich unbedingt mal eines unserer Spiele anschauen, weil wir viele schöne Sportanlagen haben und ab und zu auch guten Fußball spielen können.

Wenn ich nicht Fußball spiele oder trainiere, dann verbringe ich die Zeit mit der Familie und Freunden oder entspanne beim Angeln.

Zur Person

Alter: 33 - Beruf: Finanzbeamter - Wohnort: Edelsberg - Familienstand: verheiratet - Im Verein seit: 1990 - Ex-Vereine: FC Burgsolms (Jugend) - Erfolge: Aufstiege Gruppenliga, Hessenmeister und Deutscher Meister der Finanzämter.