Alzenau gegen 1. FC Köln U21 steigt in Heringen

Limburg-Weilburg (red). Testspiel in Heringen: Am Samstag, 8. August, findet um 14 Uhr auf dem Rasenplatz des TSV Heringen ein fußballerischer Vergleich zwischen den Regionalligateams des FC Bayern Alzenau (Staffel Südwest) und des 1. FC Köln U21 (Staffel West) statt. "Beide Teams treffen sich fast in der geografischen Mitte. Von Alzenau nach Hünfelden sind es knapp 100 Kilometer, und von Köln aus sind es knapp 130 Kilometer", erklärt TSV-Sportvorstand Hans-Günter Pulch, der einen "fußballerischen Vorbereitungs-Leckerbissen" verspricht.