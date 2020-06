Auch Marco Cromm zu Hadamar II

Jetzt teilen:

Nachdem der SV Hadamar die ersten Zusagen für die neue Saison vermeldet hatte, beklagt der Fußball-Hessenligist auch einen ersten Abgang. Florian Kröner kehrt nach seinen Gastspielen bei den Eisbachtaler Sportfreunden und den Rot-Weißen zurück zum Gruppenligisten FC Dorndorf. Gleichzeitig verbucht die zweite Hadamarer Garnitur weitere Neuzugänge. Nach Khalid Jnid vom TuS Frickhofen (wir berichteten) schließen sich auch Florian Weimer vom Rheinland-Pfalz-Bezirksligisten SG Ahrbach, Artur Allerdings von der TuS Koblenz und Marco Cromm (Foto) von der SG Oberlahn der in der Gruppenliga beheimateten Reserve an. Cromm folgt damit seinem ehemaligen Teamkollegen Marian Dillmann, der in der Winterpause in den erweiterten Hessenliga-Kader gerückt war. Foto: André Bethke