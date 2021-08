12 min

Aufgebote und Wechsel der Fußball-B-Liga, Gruppe 1

Die beiden Fußball-B-Ligen starten mit insgesamt 33 Teams - 17 erste Mannschaften in Gruppe 1, 16 Reserven in Gruppe 2 - an diesem Sonntag in die neue Saison.

Von André Bethke Sportredakteur Weilburg