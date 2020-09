Auftaktleistung bestätigen

Lukas Scholl will mit dem FC Waldbrunn den Auftaktsieg in der Verbandsliga gegen den SC Waldgirmes II am Sonntag bei den SF Marburg bestätigen. (Foto: René Weiss)

LIMBURG-WEILBURG - (rwe/bk). Die guten Leistungen bestätigen – das ist das Motto am zweiten Spieltag für die Hessenligisten TuS Dietkirchen und SV Hadamar sowie für Verbandsligist FC Waldbrunn, dessen Ligarivale RSV Weyer hingegen noch deutlich Luft nach oben hat.

Hessenliga: SC Viktoria Griesheim – TuS Dietkirchen (Sa., 15 Uhr): Der Blick voraus auf die nächsten Wochen macht für Trainer Thorsten Wörsdörfer umso deutlicher, dass sein TuS Dietkirchen sich am Samstagnachmittag im Darmstädter Umland nicht verstecken will und darf. „Wir brauchen vor den schweren Spielen danach noch Punkte“, sagt der TuS-Trainer wohlwissend, dass in den Vergleichen mit dem FSV Fernwald, der SG Fulda-Lehnerz und dem SV Hadamar die Trauben hoch hängen. Dabei sind jedoch auch die Südhessen keineswegs zu verachten. In der vergangenen Saison, die Griesheim auf Position acht abschloss, verlor der Dietkirchen den einzigen direkten Vergleich nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung noch mit 2:3. Umgekehrt der Spielverlauf zum Saisonauftakt auf dem Reckenforst gegen den SV Zeilsheim: Die Gastgeber glichen das 0:1 genauso noch aus wie das 1:2 und erkämpften sich einen Punkt. „Wir hätten die Partie verlieren, aber genauso gut auch gewinnen können“, wirft Wörsdörfer den Blick zurück. Gegenüber dem Zeilsheim-Spiel kündigt der Ex-Profi an, auswärts etwas tiefer stehen und defensiver agieren zu wollen. „Wir schauen auf uns, wissen aber auch, dass Griesheim nach der Niederlage am Wochenende hochmotiviert sein wird“, so Wörsdörfer. – Redaktionstipp: 2:0.

SV Hadamar – 1. FC Erlensee (Sa., 15 Uhr): Sechs neue Spieler kamen in Reihen des SVH beim 1:0-Sieg in Ginsheim zum Einsatz und beendeten den Fluch des Saisonauftakts, der für die Westerwälder in der zurückliegenden Dekade in aller Regel negativ ausfiel. „Wir haben vor der Partie bei der Einschwörung im Kreis gesagt, dass wir die Tradition brechen wollen“, erzählt Jacob Pistor – einer der Neuen, der mit dem „Goldenen Tor“ in der 37. Minute die Partie entschied. „Der Sieg hatte durch die Vorgeschichte der Runde davor eine besondere Bedeutung. Dass mein Tor die Entscheidung brachte, war für mich natürlich umso schöner. Aber am wichtigsten ist, dass wir als Team Erfolg haben.“ Dass der vom westfälischen Oberligisten Sportfreunde Siegen zu den Rot-Weißen gewechselte Angreifer in seinem ersten Punktspiel auf Anhieb einnetzte, entspricht dem Eindruck aus den Kreispokal-Partien. In seinem vierten Pflichtspiel erzielte der 21-Jährige bereits seinen achten Treffer, sodass vom nach Dreieich abgewanderten Leon Burggraf schon keine Rede mehr ist an der Faulbacher Straße. „Seine Nachfolge anzutreten, setzt mich überhaupt nicht unter Druck“, sagt Pistor. „Ich freue mich auf die Herausforderung, meine Mitspieler pushen mich und zusammen mit Jason Schäfer klappt es im Angriff schon richtig gut.“ Das gilt genauso für das Kollektiv nach dem abermaligen Umbruch im Sommer. „Die letzten Abläufe fehlen noch, aber im Training spürt man von Einheit zu Einheit eine Verbesserung“, berichtet der Langendernbacher. Das macht Mut für den Heimauftakt gegen Aufsteiger 1. FC Erlensee. Die Südhessen absolvieren in Hadamar ihren Saisonauftakt, da die Partie gegen den FSV Fernwald aufgrund der relativ hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen in der Region Hanau abgesetzt wurde. – Redaktionstipp: 4:1.

Verbandsliga

RSV Weyer – VfB Marburg (So., 15 Uhr): Das 0:4 zum Auftakt beim allerdings starken Verbandsliga-Rückkehrer SV Bauerbach war natürlich so ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Frank Wissenbach, „zumal mit dem VfB Marburg nun eines der stärksten Teams der Liga kommt. Das wird eine ganz harte Nuss am Sonntag“. Gegen die mit einem Heimsieg gestarteten Unistädter steht der Trainer des RSV Weyer personell vor einem noch größeren Problem als beim Saisonstart. Nach Michael Schmitz, Luca Weber und Tillmann Stillger muss auch Marc-Andre Sawall passen. Und hinter Dennis Dietrich und Andreas Petri stehen Fragezeichen. „Was soll man da sagen, außer: Weiter geht‘s“, mach Wissenbach sich und den Seinen Mut. – Redaktionstipp: 0:2.

SF/BG Marburg – FC Waldbrunn (So., 15 Uhr): Größere Zufriedenheit herrscht nach dem Starterfolg gegen den SC Waldgirmes II freilich im Lager des FC Waldbrunn. „Ich war durchaus zufrieden mit dem Auftaktsieg, weil wir vieles richtig gemacht haben. Diesen Sieg wollen wir jetzt veredeln und zeigen, dass wir auch an einem zweiten Spieltag gewinnen können. Da gab es in der Vergangenheit meist den ersten Dämpfer“, blickt Steffen Moritz zurück. Der Spielertrainer der Westerwälder beklagt, personell weiterhin nicht auf Rosen gebettet zu sein: „Aber positiv ist zu vermelden, dass Moritz Steinhauer nach seinem Kreuzbandriss zum ersten Mal wieder ins Mannschaftstraining hineingeschnuppert hat. Ansonsten wird es ein, zwei Veränderungen in der Startelf geben, aber das ändert nichts an unserem Vorhaben, in Marburg zu gewinnen.“ – Redaktionstipp: 1:2.

Gruppenliga

Von einer richtungweisenden Partie zu sprechen, wäre am zweiten Spieltag übertrieben, aber einen kleinen Fingerzeig könnte der Ausgang des Kreisduells in der Gruppenliga Wiesbaden am Sonntag zwischen dem FC Dorndorf und dem SV Hadamar II schon geben. Beide Kontrahenten siegten zum Auftakt knapp und dürften sich auf Augenhöhe begegnen. – Redaktionstipp: 2:2.

Auf Augenhöhe hatte sich die SG Selters auch beim 1:2 bei Hadamar II bewegt. An diesen Auftritt gilt es, gegen die siegreiche SG Höchst anzuknüpfen. Trainer Patrick Jahn war mit der Leistung „absolut zufrieden. Allerdings müssen unsere Spieler lernen, dass sie auf diesem Niveau 90 Minuten an die Leistungsgrenze gehen müssen. Über 70 Minuten hat das sehr gut ausgesehen, dann aber wurden unsere Fehler gnadenlos bestraft. Wir versuchen, die positiven Dinge mitzunehmen und bestenfalls zu punkten. Wir wissen, wie schwer diese Aufgabe wird, trotzdem werden wir uns nicht verstecken“. Philipp Freppon fällt bei der SGS aus, hinter Richard Müller steht noch ein Fragezeichen.“ – Redaktionstipp: 1:1

Zum Saisonstart überrascht hat mit drei Punkten der RSV Würges, was auch für den VfB Unterliederbach gilt – der allerdings negativ. Im Gegensatz zum Kreisvertreter unterlagen die hoch gehandelten Frankfurter zum Aufgalopp. Ein Punkt wäre auswärts eine schöne Bestätigung der zuletzt gezeigten Leistung. – Redaktionstipp: 3:1.