B-Liga: 250 Zuschauer sehen Wende im Titelkampf

Der OSV Limburg gewann das Spitzenspiel in Gruppe 1 der Fußball-B-Liga gegen die SG Niedertiefenbach/Dehrn und hat den Aufstieg nun selbst in der Hand. In Gruppe 2 löste der FC Waldbrunn III den VfR 07 Limburg II auf Platz eins ab.

Von André Bethke Sportredakteur Weilburg