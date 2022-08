5 min

B-Liga: SG Niedertiefenbach/Dehrn macht's zweistellig

In Gruppe 1 der Fußball-B-Liga stehen SG Niedershausen/Obershausen II und Titelanwärter WGB Weilburg mit der Optimalausbeute von sechs Punkten an der Spitze. Dies gilt in Gruppe 2 auch für den zweistelligen Sieger SG Niedertiefenbach/Dehrn.

Von André Bethke Sportredakteur Weilburg