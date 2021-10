5 min

B-Liga: Spitze rückt enger zusammen

In Gruppe 1 der Fußball-B-Liga hat das Spitzenspiel zwischen SG Niedertiefenbach/Dehrn und OSV Limburg keinen Sieger gefunden, so dass SV Wilsenroth und FSV Würges Boden gut machten. In Gruppe 2 zeigte Spitzenreiter FC Waldbrunn III eine souveräne Vorstellung.

Von André Bethke Sportredakteur Weilburg