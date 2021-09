B-Liga: Spitzenteams zeigen sich in Torlaune

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In der B-Liga, Gruppe 1 hat der FSV Würges seine Tabellenführung mit einem Kantersieg verteidigt. Überhaupt zeigten sich einige Topteams in Torlaune. Der OSV Limburg ließ hingegen überraschend Federn beim 1:1 bei Zaza Weilburg. In Gruppe 2 schaffte der VfR 07 Limburg II den fünften Sieg im fünften Spiel.

B-Liga, Gruppe 1

SV Wilsenroth - Wolfenhausen 6:0 (3:0): Dass Sebastian Horz bei einem 6:0 von einer schlechten Chancenverwertung sprach, zeigt die Kräfteverhältnisse. "Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz, wobei Wolfenhausen ab der 20. Minute aus personellen Gründen nur noch zu zehnt spielte und dafür gut verteidigt hat", meinte der Wilsenrother Berichterstatter. - Tore: 1:0 Alexander Raskop (18.), 2:0 Marius Zabel (23.), 3:0 Niklas Weber (43.), 4:0 Maximilian Böhm (59.), 5:0 Jan Niklas Jung (83., Foulelfmeter), 6:0 Jan Niklas Jung (89., Foulelfmeter).

RSV Würges II - SG Niedertiefenbach/Dehrn 0:10 (0:7): Das war mehr als ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams. Niedertiefenbach/ Dehrn hätte schon zur Pause zweistellig führen können, ließ sich damit aber Zeit. - Tore: Maximilian Fehler (3), Patrick Urbanczyk (2), Florian Schlitt (2), Markus Mambeck, Julius Kremer, Lukas Burggraf.

FC Rubin Limburg-Weilburg - TuS Obertiefenbach 2:0 (1:0): Nach der frühen Führung für den FC Rubin fand Obertiefenbach besser ins Spiel, vergab aber etliche Hochkaräter, darunter auch einen Foulelfmeter, den Alexander Smochek inklusive Nachschuss parierte. Auch im zweiten Durchgang klappte bei der Heimelf das Toreschießen besser. "Unser Garant für den Sieg stand aber im Tor", lobte FC-Berichterstatter Oleg Ismagilow Keeper Smochek. - Tore: 1:0 Waldemar Kelm (10.), 2:0 Lucas Richter (80.).

FSG Runkel - SV Bad Camberg 1:3 (0:1): "Ein müder Sommerkick, von unserer Seite ganz besonders", beschrieb FSG-Pressewart Jörg Stahl das Duell, das einen verdienten Sieger fand. Runkel wachte zu spät auf und schaffte nur noch den Anschluss. - Tore: 0:1 Tom Maurer (13.), 0:2 Markus Trautz (80., Eigentor), 1:2 Jens Reichardt (86.), 1:0 Yakub Salah (90.).

SC Ennerich - SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim 1:4 (0:0): Nach torloser erster Halbzeit musste SG-Trainer Guido Wörsdörfer seinen Spieler Fabio Gentile beruhigen, der seinen Frust an der Kabinentür ausließ. Die Ansprach zeigte Wirkung, denn kurz nach Wiederanpfiff sorgte dieser Spieler für die überfällige Führung der Kombinierten. Die münzten ihre Überlegenheit nun konsequent in Tore um und siegten in der Höhe verdient. - Tore: 0:1 Fabio Gentile (46.), 0:2 Fabio Gentile (55.), 0:3 Giovanni Noto (66.), 1:3 Marc Ulbrich (69.), 1:4 Fabio Gentile (78.) - rote Karte: Adem Korkmaz (84., SG, Beleidigung).

SC Dombach - WGB Weilburg 3:1 (1:0): "Unsere ersatzgeschwächte Mannschaft siegte verdient, machte sich aber selbst das Leben schwer, weil sie nach der schnellen Führung viele Chancen vergab", urteilte SC-Pressewart Helmut Griesband. Die Besucher, mit guten Einzelspielern ausgestattet, mussten zweimal verletzungsbedingt ihren Torwart austauschen. - Tore: 1:0 Patrick Dörfl (1.), 2:0 Benjamin Reichart (63.), 2:1 Burak Cakir (74.), 3:1 Yannik Lindt (87.).

Zaza Weilburg - OSV Limburg 1:1 (1:1): "Das war eine sehr gute Leistung meiner gesamten Mannschaft", freute sich Zaza-Trainer Ibrahim Kiyak über den überraschenden Punktgewinn. Der war für ihn auch absolut verdient gegen einen ersatzgeschwächten OSV. - Tore: 1:0 Tenko Tenev (27., Foulelfmeter), 1:1 Volkan Özel (45.).

FSV Würges - TuS Linter 8:1 (3:0): "Das hätte auch locker zweistellig ausgehen können", dachte FSV-Pressewart Sebastian Hofmann an vier, fünf vergebene Hochkaräter und ergänzte: "Wir sind aber auch so zufrieden." - Tore: Erkut Kiraz (2), Kadir Dazdarevic (2), Erhan Uzun, Ömer Aksüt, Millad Jamali, Kenan Gönül (Eigentor) - Maxi Bieger.

B-Liga, Gruppe 2

FC Waldbrunn III - FCA Niederbrechen II 2:3 (0:2): Das 0:2 ur Pause spiegelt die Kräfteverhältnisse der ersten Halbzeit wieder. Nach dem Wechsel kam Waldbrunn III stark auf und glich aus. Ein Freistoßtreffer bescherte am Ende aber Niederbrechen den Sieg. "Ein 2:2 wäre gerechter gewesen", meinte FC-Berichterstatter Florian Kirschey. - Tore: Marcel Kugler, Tim Dickopf für Waldbrunn III.

SG Steinbach/Ahlbach/Oberweyer II - SG Merenberg II 3:6 (2:4): Nach 30 Minuten nahm die Partie mit dem ersten Tor, der ersten und letzten Führung der Heimelf, Fahrt auf. "Nach der Pausenführung hat Merenberg mit einem Doppelschlag unmittelbar nach Wiederanpfiff für die Entscheidung gesorgt", blickt Heim-Berichterstatter Christoph Weyer auf zwei der vier Tore von Tim Hofmann. - Tore: 1:0 Nikola Pirzkall (31.), 2:0 Maximilian Reitz (35.), 2:1 Tim Hofmann (38.), 2:2 Timon Schermuly (42.), 2:3 Jan Lohmann (42.), 2:4 Tim Hofmann (44.), 2:5 Tim Hofmann (48.), 2:6 Tim Hofmann (52.), 3:6 Rene Fiedler (65., Eigentor).

SG Taunus II - FSG Dauborn/Neesbach II 1:0 (0:0): Beide Mannschaften agierten lange auf Augenhöhe. "Erst zum Ende der Partie entwickelte sich ein leichtes Übergewicht an Chancen unsere Mannschaft, die mit dem goldenen Treffer belohnt wurde", berichtete SG-Pressewart Stefan Gattinger. - Tor: 1:0 Daniel Bös (60.).

TSG Oberbrechen II - SG Weinbachtal II 8:0 (1:0): Weinbachtal II verzeichnete die erste Chance des Spiels gegen zu Beginn noch schläfrige TSGler. Danach zeigte sich die Heimelf präsent. Die Offensivakteure Pötz, Fohrst, Gebhardt und Metternich erspielten sich Chance um Chance, hatten aber erst nach der Pause so richtig Zielwasser getrunken. - Tore: 1:0 Vincent Metternich (33.), 2:0; 7:0 Nils Fohrst (50., 74.), 3:0 Benedikt Pötz (51.), 4:0 Lukas Schneider (54.), 5:0 Luca Kremer (71.), 6:0, 8:0 Miles Schmitt (72., 79.).

SG Heringen/Mensfelden II - SG Nord II 4:2 (2:1): In einem abwechslungsreichen Spiel blieb Nord II bis in die Schlussphase dran, doch der erste Saisonsieg von Heringen/Mensfelden II war verdient. - Tore: 0:1 David Busch (9.), 1:1 Sebastian Hohlwein (10.), 2:1 Sebastian Hohlwein (45.), 3:1 Peter Leiber (46.), 3:2 Nico Eilers (79.), 4:2 Felix Czaika (81.).

SG Oberlahn II - TuS Waldernbach II 2:2 (1:0): Erst Mitte der ersten Halbzeit nahm die Partie Fahrt auf. Oberlahn II ging zweimal in Führung, Waldernbach II glich jeweils zum gerechten Ergebnis aus. - Tore: 1:0 Marcel Klapper (45.), 1:1 Valerij Elcov (47.), 2:1 Marcel Klapper (59., Foulelfmeter), 2:2 Eugen Betke (64.).

VfR 07 Limburg II - SG Kirberg/Ohren II 3:1: Der VfR 07 Limburg lieferte zum Sieg des Tabellenführers keine Einzelheiten.