Beide Pflichtspiele gehen für Erbacher verloren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ERBACH - Auch beim Fußball-A-Ligisten FSV Erbach stellt man sich auf einen Abbruch der Saison 2019/20 ein.

„Wir hatten zu Beginn der Spielzeit so viele Abgänge, dass wir nicht sofort wieder an die Vorsaison anknüpfen konnten. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir zurückfallen und im Mittelfeld landen würden“, sagt Husam Sanori. Vor allem der personelle Handlungsspielraum des Erbacher Trainers habe sich verkleinert. Es ist aber nicht nur der Umbruch, der die Kreisstädter auf Rang neun habe abgleiten lassen: „Wir leisteten uns einfach zu viele individuelle Fehler, die sich dann auch spielentscheidend auswirkten. Darüber hinaus ließen wir beste Chancen ungenutzt. Und so verspielte die Mannschaft häufig kurz vor Schluss eine Führung – gerade gegen die Liga-Favoriten. Dann muss man auch sagen, dass einigen unserer Akteure nicht selten die Kraft und Konzentration ausgingen, weil sie beruflich nicht die Möglichkeit besaßen, das Training regelmäßig genug zu besuchen. Nach meiner Berechnung verloren wir so etwa 15 Punkte bis zum heutigen Zeitpunkt“, sagt der Coach.

Die Erbacher absolvierten als einzige A-Liga-Mannschaft gleich zwei Pflichtspiele in diesem Jahr. Im vorgeschalteten Pokal-Viertelfinale verlor die Sanori-Elf gegen die klassenhöhere SG Nieder-Kainsbach mit 0:3. Als dann auch der A-Liga-Auftakt mit 2:4 gegen den TSV Höchst II verloren ging, war die Kritik des Erbacher Trainers deutlich: „An diesem Tag hätte ich bis auf unseren Torwart alle Spieler auswechseln können. Insgesamt war es auch eine Einstellungssache.“ Personell dagegen gab es bei der FSV ein leichtes Aufatmen, denn mit Orhan Ersoy meldete sich nach einer Operation ein erfahrener und mit viel Übersicht ausgestatteter Innenverteidiger zurück.

„Einfachste Lösung wäre, die Tabelle einzufrieren“

Nach dem Saisonstopp kann die FSV Erbach schon für die neue Runde planen. „Trainieren können wir ja nicht. Wir sind aber ständig über Social Media in Kontakt. Wir müssen den Empfehlungen der Mediziner und des Hessischen Fußball-Verbandes folgen. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes ist nach meiner Auffassung nicht abzusehen. Zudem haben einige unserer Spieler für Juni bereits Reisen geplant, damit würde die Saisonverlängerung für uns schwierig. Die einfachste Lösung wäre, die Tabelle einzufrieren und damit diese Spielzeit zu beenden. Wenn wir weiter spielen würden, dann käme auf die Spieler eine gesundheitlich massive Belastung zu. Spieltage im Drei-Tage-Rhythmus könnten Verletzungen provozieren“, meint der Erbacher Trainer, der auch wirtschaftliche Probleme auf die Kreisligavereine zukommen sieht, wenn – wie bereits geschehen – Veranstaltungen abgesagt werden mussten, die wesentlich zur Saisonfinanzierung dienen.